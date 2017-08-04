СМИ: В Афганистане в результате взрыва погибли не менее 20 военных

2017-08-04 11:35 | www.oxu.az | 3

Не менее 20 военных погибли в результате взрыва, прогремевшего в четверг вечером на рынке афганской провинции Гильменд (юг страны), сообщает Oxu.Az со ссылкой на TAСС.

При этом число погибших разнится. Так например, телеканал Tolo News со ссылкой на представителя губернатора провинции, сообщает о 5 погибших и еще нескольких раненых, в то время как источник телеканала в службах безопасности отмечает, что в результате взрыва погибли не менее 20 военных.

Между стражами правопорядка и группой вооруженных людей, атаковавших рынок, произошли столкновения.

И.Ф.