Украина выиграла медальный зачет чемпионата Европы по стрельбе в Баку

2017-08-04 14:16 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Украина выиграла медальный зачет чемпионата Европы по стрельбе, проходившего в Баку с 22 июля по третье августа.

В общей сложности украинские стрелки завоевали 22 медали: 10 золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые медали.

На втором месте разместилась Россия - 32 медали (восемь “золота”, 11 “серебра” 13 “бронзы”). Замыкают тройку лидеров спортсмены из Италии, у которых на счету 18 медалей (восемь “золота”, пять “серебра” и пять “бронзы”).

В рамках Европейского чемпионата было разыграно 219 медалей (по 73 золотых, серебряных и бронзовых медалей), которые распределили между собой стрелки из 29 стран.

Участники чемпионата Европы установили в Баку три и обновили еще три мировых рекорда. Также спортсмены смогли обновить семь и установить три европейских рекорда.

(Автор: Азад Гасанли)