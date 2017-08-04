Кому нужны неуместные спекуляции на тему вмешательства Турции и России в нагорно-карабахский конфликт

2017-08-04 14:16 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Накануне сразу в нескольких изданиях были опубликованы статьи разных авторов и со ссылкой на разные источники, где красной линией проходила мысль о вмешательстве Турции и России в нагорно-карабахский конфликт.

При попытке вытеснить армянские оккупационные войска из Нагорного Карабаха Ереван вполне способен обратиться за военной помощью к своему другу – России, сказал "Анадолу" руководитель Евразийского центра безопасности и стратегических исследований (ATSAM) Хатем Джаббарлы.

Издание особо подчеркивает, что объединение войск РФ и Армении - это большая угроза для мира в регионе.

В случае обострения конфликта в регионе россияне могут встать на сторону армянских сил. Однако вмешательство РФ в конфликт на стороне Армении может привлечь еще одного крупного игрока - члена НАТО - Турцию, сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Расим Мусабеков, комментируя ратификацию президентом России Владимиром Путиным соглашения об объединении группировок войск РФ с ВС Армении, оккупировавшими Нагорный Карабах.

Заставить разных экспертов говорить на заданную тему легко – журналистам необходимо лишь задать вопрос, что будет, если…

Однако вопрос в другом, кому и зачем надо было раздувать именно сейчас тему противостояния России и Турции на нагорно-карабахском направлении.

Скорее всего, связаны эти спекуляции с сообщениями турецких и азербайджанских СМИ о намерении Анкары разместить закупаемые в России ЗРК С-400 на границе с Арменией.

После того, как Турция заговорила о планах закупки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, сразу раздались голоса недовольных, которые настаивали, что эта ситуация в корне изменит баланс военных сил в нагорно-карабахском конфликте, ослабив позиции Армении.

Особый ужас у армянских СМИ и экспертов вызвала информация о том, что Турция может разместить С-400 на границе с Арменией, чтобы якобы защитить Азербайджан в случае, если Армения надумает воспользоваться российскими же ракетными комплексами "Искандер".

Видимо, кому-то очень не понравился сам факт появления в регионе российского вооружения, да еще в руках Турции, и теперь эти силы стремятся столкнуть Анкару и Москву на нагорно-карабахском треке. Правда, вряд ли это приведет к серьезным последствиям, так как сделка по покупке Анкарой С-400 важна, как для России, так и Турции по разным объективным причинам, и уж точно в случае нагорно-карабахского конфликта стороны будут принимать взвешенные и разумные решения. Не обращая внимания на грозные прогнозы или теоретические предположения экспертов.

(Автор: Эльмира Таривердиева)