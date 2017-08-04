В Геранбое перевернулся автомобиль, 2 человека ранены

2017-08-04 14:23 | www.apa.az | 3

Как сообщает западное бюро АПА, на участке дороги, проходящей через поселок Делимамедли трассы Баку-Газах в Геранбойском районе, в результате потери управления автомобилем «Toyota Land Cruiser» машина перевернулась на обочину.

В результате аварии водитель, которым оказалась женщина, и малолетний ребенок получили травмы. Пострадавших госпитализировали в одну из больниц Гянджи.

По факту расследование ведет Главное управление дорожной полиции.