Название бакинского клуба «Inter» будет изменено

2017-08-04 14:30 | www.apa.az | 3

В азербайджанском футболе еще одна команда будет выступать под новым названием.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Apasport.az», название бакинского клуба «Интер» будет изменено.

Об этом в беседе с корреспондентом сообщил генсек АФФА Эльхан Мамедов. Он не стал раскрывать новое название «Inter», но информацию об изменении подтвердил: «Интер» пытается решить вопрос в связи с домашней ареной, на которой клуб будет принимать соперников в Премьер Лиге. Скорее всего, в ближайшее время название клуба поменяется».

Отметим, клуб, созданный как «Xəzər Universiteti», с 2004 года носит имя «Inter».