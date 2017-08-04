Турция и Катар проведут морские учения

2017-08-04 11:47 | www.oxu.az | 3

Турция и Катар проведут совместные военно-морские учения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Тренд, об этом говорится в сообщении распространенным министерством обороны Катара.

Учения пройдут в территориальных водах Катара 6 - 7 августа.

Отметим, что в минувший понедельник турецкий фрегат «TCG Gökova» с 214 военнослужащими на борту уже прибыл в катарский порт Хамад и что 2 августа Турция и Катар начали совместные военные учения.

Н.О.