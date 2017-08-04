16 редких фото знаменитостей, какими мы их не видели

2017-08-04 11:55 | www.oxu.az | 3

Среди тысячи снимков известных людей прошлого и настоящего есть кадры, которые вызывают у нас умиление и восхищение, заставляют почувствовать вкус слегка горьковатой ностальгии. Эти фотографии запечатлели обычный момент из повседневной жизни или рабочую обстановку — каждая из них рассказывает свою историю.

Oxu.Az со ссылкой на AdMe.ru собрал для вас редкие фотографии всеми любимых знаменитостей, которые не оставят вас равнодушными.

Джессика Лэнг, Милош Форман, Владимир Высоцкий и Марина Влади. США, Лос-Анджелес, август 1976 г.



Ролан Быков, Кристина Орбакайте и Юрий Никулин на съемках фильма «Чучело», 1982 г.

Джонни Депп и Мэттью Перри, 1987 г.



Мик Джаггер, Джон Леннон и Йоко Оно.



Джим Керри со своей дочерью Джейн Керри, 1991 г.



Боло Йен борется с Брюсом Ли. В качестве «оружия» — Джеки Чан, 1973 г.



Анатолий Папанов, Андрей Миронов и Марк Захаров на съемках фильма «12 стульев».



Фрида Кало и Чавела Вергас, 1950 г.



Квентин Тарантино с актерами из «Криминального чтива», 1994 г.



Группа «Би-2» в начале своей карьеры.



Виктор Цой в Вильнюсе, 1988 г.



Маленький Джордж Клуни с сестрой.



Юрий Гагарин на отдыхе в лесу.



Звезды фильма «Звездные войны» в баре, 1977 г.



Алексей Балабанов, Ирина Салтыкова и Сергей Бодров на съемках фильма «Брат-2», 2000 г.



Киану Ривз крадет камеру и уходит от погони на съемках фильма «Трое в Нью-Йорке», 2010 г.



A.C.

