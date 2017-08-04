FETÖ'cülerin giyeceği 'tek tip' kıyafetin rengi belli oldu

2017-08-04 14:41 | www.trend.az | 0

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik süren yargılamalar sırasında sanıkların, örgüt propagandası içeren mesajların yer aldığı kıyafetlerle duruşmaya çıkmasıyla gündeme gelen "tek tip" kıyafetlerin işyurtlarında dikilmesi planlanıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, tutuklu yargılanan FETÖ mensuplarına duruşmalarda tek tip kıyafet giydirilmesi önerisinin ardından Adalet Bakanlığı kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmalara Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı yetkilileriyle ceza infaz kurumlarında görevli tekstil atölyesi şefleri ve tekstil mühendisleri de katıldı.

Yapılan toplantılarda Türkiye'nin iklim şartlarına daha uygun olacağından duruşma elbiselerinin alpaka kumaştan üretilmesi gündeme geldi.

Farklı renk seçeneklerinin yanı sıra gömlek ve pantolonlu takım ile önü fermuarlı tulum olmak üzere 2 tip örneğin masaya yatırıldığı çalışmalarda, tutuklu FETÖ sanıklarına gömlek ve pantolonlu tek tip kıyafetin giydirilmesinin uygun olacağı görüşü ağırlık kazandı.

Kıyafetler badem kurusu renginde

Bandırma ve Bursa Açık Cezaevi İşyurtlarındaki tekstil atölyelerinde dikimi yapılması planlanan söz konusu kıyafetlerin modellerinin deneme amacıyla dikimine başlandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda tutuklu sanıklara tek tip kıyafet giydirilmesi yönünde karar alınırsa işyurtlarındaki mahkumlarca üretilecek badem kurusu rengindeki yaklaşık 50 bin kıyafet, FETÖ sanıklarının bulunduğu cezaevlerine gönderilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme getirmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin birinci yılı kapsamında düzenlenen anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, FETÖ sanıklarının mahkemeye çıkarken Guantanamo'da olduğu gibi tek tip elbise giymelerini gündeme getirmişti.

O tarihte Adalet Bakanlığı görevini yürüten Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da tutuklu yargılanan FETÖ'cülere tek tip kıyafet önerisine ilişkin "Şimdi bir adım atacağız. Kapsamı daha henüz kesinleştirmedik. Şu anda çalışmamız sürüyor." ifadelerini kullanmıştı.

AA