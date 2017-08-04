Михаил Саакашвили прибыл в Польшу

2017-08-04 14:46 | www.apa.az | 5

Лишенный украинского гражданства экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прилетел в Польшу.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Украинскую правду», 3 августа Саакашвили выступил на мероприятии, посвященном годовщине Варшавского восстания.

Пока неизвестно, как лишенный украинского гражданства и не имеющий другого паспорта Саакашвили пересек границу Польши. В его пресс-службе пообещали дать ответ на этот вопрос до конца пятницы.

О лишении Саакашвили гражданства Украины стало известно 26 июля. Украинские власти известили США и другие страны, что паспорт Саакашвили аннулирован.