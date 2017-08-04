На Суматре извергается вулкан: Людей срочно эвакуируют – ВИДЕО

2017-08-04 12:02 | www.oxu.az | 3

На севере Индонезии бушует настоящая пепельная буря. Там извергается вулкан, который расположен на севере острова Суматра.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Vesti.ru, он выбросил столб дыма и пепла на высоту более четырех километров. Свои дома покинули более семи тысяч человек.

Власти призвали жителей обходить вулкан стороной: находиться на расстоянии менее семи километров от горы запрещено. Вулкан не проявлял активности 400 лет, но в последние годы просыпается все чаще.

Н.О.