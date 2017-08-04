Производитель марихуаны купил город в США

2017-08-04 12:09 | www.oxu.az | 5

Производитель марихуаны в США приобрел в штате Калифорния город для развития туриндустрии в этой сфере, передает Oxu.Az со ссылкой на агентство Bloomberg.

«Мы не хотели проморгать момент, когда этот вид нишевого туризма опередит другие», - рассказал менеджер проекта Стивен Шерин, имея в виду винный туризм.

Город, который был куплен за 5 млн долларов, находится в часе езды от Лас-Вегаса, там проживают 20 человек. За полтора года инвесторы планируют вложить в него еще 2,5 млн долларов.

Покупка включает в себя 120 акров земли (4,8 тыс. соток), магазин, отель, школу и минеральные ванны. Там планируется построить новые строения, а энергию получать из возобновляемых источников.

Марихуану в Калифорнии легализовали в 2016 году.

Н.О.