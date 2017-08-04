В Баку юрист зарезал брата-полицейского – ПОДРОБНОСТИ + ОБНОВЛЕНО

2017-08-04 12:14 | www.oxu.az | 3

Стали известны подробности убийства, произошедшего вчера вечером в 9-ом микрорайоне Бинагадинского района Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, убийца Али Алиев, 1990 г.р. был дзюдоистом. Его брат, Мурад Алиев 1983 г.р. занимался кунг-фу.

Мурад Алиев был сержантом полиции в Полку полиции быстрого реагирования. 27-летний Али недавно окончил юридический факультет Московского государственного университета.

Сообщается, что в день убийства оба брата находились дома с матерью. Когда мать вышла на балкон, они начали спорить из-за пульта от телевизора. Спор перерос в драку, в ходе которой Али схватил кухонный нож и нанес брату многочисленные ножевые ранения, а затем убежал.

10:28

Мужчина, убитый в Баку собственным братом, был сотрудником полиции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, Мурад Алиев, которого зарезал его брат Али Алиев, был сотрудником Насиминоского районного отделения Полка полиции быстрого реагирования и имел звание сержанта.

В настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия для поимки убийцы.

10:22

В Баку произошло убийство.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, в Бинагадинском районе столицы некий Али Алиев нанес смертельные ножевые ранения своему брату Мураду Алиеву.

Сообщается, что убийца работает юристом, а его брат был сотрудником полиции.

По факту ведется расследование.

Э.Ш.

