Единственная наземная станция Бакинского метро будет реконструирована – ФОТО

2017-08-04 12:20 | www.oxu.az | 4

С этого месяца начнется реконструкция станции «Бакмил» ЗАО «Бакинский метрополитен».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили Report в пресс-службе структуры.

В сообщении говорится, что единственная наземная станция метро «Бакмил» в результате долгосрочной эксплуатации на открытом воздухе подверглась агрессивному воздействию атмосферной среды. По этой причине возникла необходимость укрепления платформы станции, обновления фасада, покрытий стены и пола, замены окон и дверей.

В ходе проведения ремонтных работ пассажиры смогут воспользоваться станцией.

После завершения реконструкции прибытие и отправка пассажиров на станции будет осуществляться со второго этажа. Первый этаж предусмотрен для обслуживающего персонала.

Напомним, что работы по реконструкции станции «Бакмил», функционирующей уже 38 лет, планируется завершить в начале 2018 года.

Э.Ш.