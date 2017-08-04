Гигантская чайка ворвалась в прямой эфир прогноза погоды – ВИДЕО

2017-08-04 12:26 | www.oxu.az | 4

Во время выпуска прогноза погоды на канадском телевидении в кадр попала гигантская чайка, чем смутила ведущую Сару Джин Стивенс (Sara Jean Stevens), сообщает Oxu.Az со ссылкой на lenta.ru.

Инцидент произошел в эфире канала Breakfast Television, который базируется в Ванкувере. За спиной ведущей метеорологического выпуска транслировался прямой эфир с улицы, и к камере приблизилась чайка.

Стивенс попыталась продолжить эфир, но не смогла сдержать смех. «Так, это очень отвлекает», - произнесла она.

В конце июля сообщалось, что ведущая FOX 4 News Шэннон Мюррей провела прямой эфир с огромным пауком на плече. По словам самой журналистки, она даже не догадывалась о присутствии паука.

И.Ф.