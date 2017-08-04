Народный артист впервые появился на публике с внучками – ФОТО

2017-08-04 12:30 | www.oxu.az | 4

Внучки народного артиста, известного кинорежиссера Огтая Миргасымова впервые появились на публике, приняв участие в мероприятии в честь Дня национального кино.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на yenicag.az, одна из внучек – единственная дочь народной артистки, актрисы Русского драматического театра Аян Миргасымовой Джейран. 17-летняя Джейран в этом году поступила в Бакинскую художественную академию.

Другая внучка Огтая Миргасымова – дочь живущей в Израиле Рены Миргасымовой Рахиля. 23-летняя Рахиля учится в одном из израильских университетов.

Отметим, что у Огтая Миргасымова двое дочерей и трое внуков.

А.С.

