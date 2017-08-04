Загрязненная вода привела к эпидемии в армянской армии

2017-08-04 12:34 | www.oxu.az | 5

Одной из самых больших проблем армянской армии в оккупированном Нагорном Карабахе является удручающая ситуация с обеспечением питьевой водой.

Как передает Oxu.Az, на днях в одной из воинских частей в Мадагизе в подразделениях вблизи линии фронта среди солдат распространились инфекционные заболевания.

Несмотря на выполнение карантинных мероприятий, у военнослужащего Арама Аракеляна возникли серьезные проблемы со здоровьем, и он в тяжелом состоянии был доставлен в военный госпиталь в Ханкенди.

Чтобы скрыть инцидент от общественности, с участием «министра сельского хозяйства» «НКР» Арама Мхояна, «первого заместителя начальника управления окружающей среды и природных ресурсов» Артура Габриеляна и местного «военного командования» состоялось чрезвычайное заседание по обеспечению воинских частей питьевой водой.

Н.О.