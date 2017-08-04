В конкурсе «Кубок моря - 2017» будет выполнена стрельба по плавающей мине» – ВИДЕО

2017-08-04 12:40 | www.oxu.az | 3

В рамках конкурса «Кубок моря - 2017» выполнен эпизод №2 «Стрельба по воздушной цели».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, участвующие в соревнованиях малый ракетный корабль «Град Свияжск» ВМФ России и ракетный катер «Джошан» ВМС Ирана, уничтожив воздушные цели, выполнили задание.

Cторожевой корабль «G-124» ВМС Азербайджана и ракетно-артиллерийский корабль «Сарыарка» ВМС Казахстана, из-за появившихся в мишенях независящих от экипажа кораблей технических причин, выполнят задания на следующий день.

Сегодня экипажи кораблей при выполнении эпизода «Стрельба по плавающей мине» будут состязаться в уничтожении цели, имитирующей плавающую мину.

Н.О.

