Президент: В Азербайджане безработица еще больше снизится

2017-08-04 12:46 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане уровень безработицы и бедности еще больше упадет.

Как передает Oxu.Az, об этом в Гахе на республиканском совещании по вопросам развития производства шелкопряда, табака и фундука заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Уровень безработицы составляет 5 процентов. Сегодня кто хочет работать, может найти работу. В частности, если учесть, что за последние 2 года проделана очень большая работа в области сельского хозяйства и промышленности, в Азербайджане уровень безработицы и бедности еще больше снизится», - подчеркнул он.

Н.О.

