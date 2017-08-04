В Азербайджане повысится температура воздуха
2017-08-04 12:52 | www.oxu.az | 4
В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается солнечная погода, слабый северный ветер днем сменится юго-восточным ветром.
Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью на Абшеронском полуострове ожидается 23-26, днем 34-38, в Баку ночью 24-26, днем 35-37 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 40-55%.
Температура морской воды на пляжах Абшерона – в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26, в Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувелане – 26-27, в Тюркяне, Говсане, Сахиле и Шихово – 27-28 градусов тепла.
В то же время с 5 августа до первой декады августа в Баку и на Абшеронском полуострове максимальная температура воздуха составит 35-39 градусов, в некоторых местах 41 градус тепла.
В районах Азербайджана осадков не ожидается. Будет дуть умеренный восточный ветер.
Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 35-40, в горах ночью 15-20, днем 27-32 градуса тепла.