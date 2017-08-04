PayPal запустил платежи в Skype

2017-08-04 12:58 | www.oxu.az | 4

Команда Skype договорилась с платежной системой PayPal и запустила функцию отправку денег в мобильном приложении для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, функция Send Money изначально заработает в 22 странах, в том числе США, Ирландии, Великобритании Германии и странах Прибалтики. Доступ к функции можно получить, смахнув чат вправо и выбрав новую опцию. При первом использовании потребуется подтвердить свое местоположении, а затем привязать аккаунт PayPal к профилю Skype, если функция доступна в этом регионе.

Э.Ш.

