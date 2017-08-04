Ильхам Алиев: Народный фронт и «Мусават» вели страну к гибели

2017-08-04 13:05 | www.oxu.az | 5

«Когда общенациональный лидер Гейдар Алиев поехал в Москву, Азербайджан начал регрессировать, экономический и промышленный потенциал стали постепенно падать, и в результате, в преддверии независимости экономика и промышленность страны, можно сказать, оказались в очень тяжелом положении».

Как передает Oxu.Az, об этом в Гахе на республиканском совещании по вопросам развития производства шелкопряда, табака и фундука заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В первые годы независимости антинациональные силы - Народный фронт и «Мусават» вели страну к гибели», - подчеркнул президент.

Н.О.

