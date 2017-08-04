ВС Турции уничтожили более 40 боевиков РПК

2017-08-04 13:30 | www.oxu.az | 4

ВС Турции в течение этой недели в рамках борьбы против террористической организации Рабочая партия Курдистана (РПК) уничтожили 46 членов РПК, говорится сообщении Генштаба Турции, распространенном в пятницу.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Тренд.

Операции проводились в юго-западных провинциях страны.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер Бинали Йылдырым заявили, что эти операции будут продолжаться до полного уничтожения РПК.

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 30 лет и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

И.Ф.