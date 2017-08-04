Видади Мурадов: Во всех районах Азербайджана достаточно ткачей, желающих заниматься ковроткачеством (ФОТО)

2017-08-04 15:35 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Ткачи из села Джоджуг Маржданлы будут обеспечены постоянными местами работы в «Азерхалча», говорится в сообщении ОАО «Азерхалча», распространенном в пятницу.

Председатель правления ОАО «Азерхалча» Видади Мурадов в четверг встретился с жителями освобожденного села Джоджуг Марджанлы Джабраильского района.

Во время встречи было обсуждено нынешнее состояние карабахского ковроделия и традиции ковроткачества Джабраильского района, рассмотрены перспективы развития этого направления у населения оккупированных районов с привлечением ткачей села Джоджуг Марджанлы к деятельности Физулинского филиала ОАО «Азерхалча» и др.

Видади Мурадов отметил, что территория Джабраильского района исторически была одним из центров ковроткачества Азербайджана. Здесь ткались ворсовые и безворсовые ковры по карабахским, муганским, тебризским, ардебильским узорам, а также ковровые изделия с соответствующим местным орнаментом.

Как и в других районах Азербайджана, ковроткачество в Джабраиле было сферой профессиональной деятельности, которой массово занимались женщины. Некоторые из этих ковров как память о Джабраиле хранятся джабраильцами в местах их временного проживания, что является показателем их уважения к ковроткачеству и представителям этой профессии, а также интереса к данному виду деятельности.

«В процессе исследований карабахского ковроткачества мы собрали информацию о мастерах в сфере ковроделия из ныне оккупированных Шушинского, Агдамского, Лачинского, Кельбаджарского, Зангиланского, Ходжалинского, Ходжавендского, Ханкендинского, а также Джабраильского районов. Анализы и расчеты, проведенные «Азерхалча», показывают, что во всех районах Азербайджана достаточно ткачей и заинтересованных лиц, желающих заниматься ковроткачеством», - отметил Мурадов.

По словам председатель правления ОАО «Азерхалча», весьма отрадно, что заинтересованных в возрождении отрасли немало и среди населения Джоджуг Марджанлы. Во время встречи с жителями села был обсужден вопрос трудоустройства этих ткачей в Физулинском филиале ОАО. «20-25 ковроткачей из этого села будут обеспечены постоянной работой в указанном филиале. Те, кто желает освоить такую профессию, будут привлечены к учебно-подготовительным курсам. Мы уверены, что в ближайшее время будут освобождены все находящиеся под оккупацией районы, и «Азерхалча» и в этих районах создаст свои местные филиалы. Везде, где развивается флаг Азербайджана, будет производиться азербайджанский ковер. По мере продвижения азербайджанской армии на прифронтовых территориях мы будем создавать новые и новые ковровые мастерские. Ковроткачество, как и сегодня в Джоджуг Марджанлы, на восстановленных территориях превратится в одну из основных областей занятости населения», - сказал Видади Мурадов.

На встрече приняли участие жители села, представители районной исполнительной власти, ковроделы и представители СМИ.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)