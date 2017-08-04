В Геранбое перевернулся автомобиль, пострадали мать и дочь - ОБНОВЛЕНО

2017-08-04 17:35 | www.apa.az | 4

Как сообщает западное бюро АПА, ими являются Намазова Айгюн Видади гызы и ее 10-летняя дочь Шахдаглы Сара Шахдаглыорудж гызы.

В больнице сообщили, что состояние их здоровья оценивается как средней тяжести.

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14:23

В Геранбойском районе произошло ДТП.

Как сообщает западное бюро АПА, на участке дороги, проходящей через поселок Делимамедли трассы Баку-Газах в Геранбойском районе, в результате потери управления автомобилем «Toyota Land Cruiser» машина перевернулась на обочину.

В результате аварии водитель, которым оказалась женщина, и малолетний ребенок получили травмы. Пострадавших госпитализировали в одну из больниц Гянджи.

По факту расследование ведет Главное управление дорожной полиции.