Скончался актер из «Гарри Поттера»

2017-08-04 13:38 | www.oxu.az | 3

Британский актер Роберт Харди скончался в возрасте 91 года, сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

По словам родственников, у артиста была потрясающая жизнь и колоссальная карьера в театре, кино и на телевидении.

Харди известен по сериалу «Все существа, большие и малые». Он неоднократно играл бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.

Кроме того, актер снимался в роли Корнелиуса Фаджа в фильмах о Гарри Поттере. Харди также можно увидеть в фильмах «Разум и чувства» и «Сибирский цирюльник».

Ранее сообщалось, что умер британский актер Сэм Бизли, снимавшийся в фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса».

A.C.

