Два самолета столкнулись в аэропорту Индонезии – ВИДЕО

2017-08-04 13:45 | www.oxu.az | 4

В Индонезии на взлетно-посадочной полосе аэропорта города Куала-Наму столкнулись два самолета, сообщает Oxu.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Два самолета не поделили взлетно-посадочную полосу в Индонезии. Борт авиакомпании Lion Air после приземления в аэропорту Куала-Наму задел самолет Air Wings, который готовился к вылету.

Лайнеры, один из которых только сел, а другой готовился ко взлету, столкнулись крыльями. Оба самолета получили серьезные повреждения.

В общей сложности на борту обоих лайнеров находилось около 200 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.

И.Ф.