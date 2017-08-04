Жертвами налета ВВС коалиции в Ракке стали семеро детей

2017-08-04 13:50 | www.oxu.az | 3

ВВС международной коалиции под эгидой США атаковали в пятницу позиции террористов из группировки «Исламское государство» (ИГИЛ) в городе Ракка.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, в результате налета погибли восемь человек из одной семьи, среди них семь детей и женщина.

По информации агентства, удары наносились ранним утром по кварталам в районе мечети Имам ан-Нури и улицы Харет-Бедави, а также рядом с армейской казармой на севере города, захваченной боевиками.

28 июля жертвами бомбардировки в Ракке стали свыше 50 мирных жителей в квартале Эн-Нахда, еще порядка 90 человек получили ранения.

ВВС коалиции оказывают поддержку арабо-курдским формированиям из «Сил демократической Сирии» (СДС), которые ведут бои на улицах Ракки. Штурм этого провинциального центра на Евфрате, который служит главным форпостом террористов в Сирии, начался 6 июня.

Н.О.