ГЭЦ Азербайджана предупредил поступающих абитуриентов

2017-08-04 15:52 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Выбор специальностей в колледжи на базе общего (9 лет) среднего образования завершится шестого августа в 23:59, говорится в распространенном в пятницу сообщении Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ).

Государственный экзаменационный центр предупреждает, что те, кто выбрал специальность, но не подтвердил ее, не смогут участвовать в конкурсе.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)