Обладательница самой большой груди в Европе снялась в образе спасателя Малибу – ФОТО

2017-08-04 14:00 | www.oxu.az | 3

Жительница Германии Мартина Биг, которая является обладательницей самой большой груди в Европе, сфотографировалась в образе героини Памелы Андерсон из телесериала «Спасатели Малибу».

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Daily Mail.

28-летняя женщина устроила фотосессию на пляже Венис Бич в Лос-Анджелесе, снявшись в красном купальнике.

«Ребенком я восхищалась Памелой Андерсон в «Спасателях Малибу»», - призналась Мартина.

Биг, всегда мечтавшая быть чернокожей, в течение последних нескольких месяцев делала себе инъекции меланина, способствующего выработке темного пигмента в эпидермисе.

«Я думаю, что из меня как чернокожей женщины получилась очень красивая спасательница Малибу», - заявила немка.

Мартина увлеклась пластической хирургией в 2012 году. Биг потратила более 650 тысяч долларов на увеличение груди до размера Ss (примерно 18-й российский). Также в июне 2017 года она сделала операцию по увеличению объема ягодиц (глютеопластику).

«Мне нужна попа под стать груди», - сказала женщина.

A.C.

