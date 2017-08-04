В Тбилиси число кандидатов в мэры достигло пяти

2017-08-04 18:10 | www.apa.az | 5



Число кандидатов в мэры грузинской столицы достигло 5 человек.



Как сообщает грузинское бюро АПА, партия Движение за созидание экс-председателя парламента Грузии выдвинула своего кандидата на пост мэра Тбилиси - экономиста Тенгиза Шергелашвили. Выступивший на церемонии представления кандидата Д. Усупашвили заявил, что возглавляемая им партия скажет свое слово на выборах в органы местного самоуправления.



Отметим, партия Грузинской мечты выдвинула кандидатом в мэры Тбилиси бывшего министра энергетики Каху Каладзе, оппозиционные Единое национальное движение и Европейская Грузия журналиста Залу Удумашвили и Елену Хоштария соответственно. В выборах также примет участие независимый кандидат Алеко Элисашвили.





Выборы пройдут в октябре текущего года.