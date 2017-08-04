AZAL обратился к населению

2017-08-04 18:19 | www.apa.az | 5

В последнее время со стороны авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) были зафиксированы и пресечены попытки продажи авиабилетов с украденных кредитных карт.

Как сообщили АПА-Экономикс в AZAL, мошенники под видом скидки предлагали клиентам сделку и через украденные карты покупали авиабилеты авиакомпании. AZAL призывает пассажиров приобретать авиабилеты только у доверенных официальных партнеров авиакомпании либо напрямую через сайт авиакомпании.

Список агентств, имеющих официальное право продаж билетов на авиаперевозки AZAL на территории Азербайджана, представлен на официальном сайте авиакомпании: https://www.azal.az/ru/article/31082015.