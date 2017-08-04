В России затопило шахту – ОБНОВЛЕНО

2017-08-04 14:04 | www.oxu.az | 4

Почти 150 человек вывели на поверхность из алмазной шахты компании «Мир» в Якутии, в которой произошел прорыв воды.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«После подтопления на поверхность выведены почти 150 человек. По предварительным данным, пострадавших нет», - рассказал собеседник агентства.

13:57

Подтопление насосной станции произошло на руднике «Мир».

Как передает Oxu.Az, об этом ТАСС сообщили в республиканском главке МЧС.

«Эвакуация продолжается. Горнорабочих выводят на поверхность. Всего в шахте находился 151 человек», - сказал собеседник агентства. Данных о пострадавших пока нет.

По данным «Алросы», в подтопленной шахте находятся 148 горняков. Источник сообщил ТАСС, что на данный момент установлено местонахождение 90 горнорабочих. По его словам, в шахту попало 200 тыс. куб. м воды. Эвакуация персонала рудника была осложнена отключением электроэнергии, сообщил собеседник.

Н.О.