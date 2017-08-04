Ильхам Алиев: Азербайджан стал надежным поставщиком газа в мире

2017-08-04 14:10 | www.oxu.az | 4

«В настоящее время наблюдается стремительное развитие не только Балакенского, Загатальского, Гахского районов, но и всей северо-западной зоны. Сюда вкладываются как государственные, так и частные инвестиции. За последние годы в этот регион вложен большой объем бюджетных средств для строительства социальных объектов, дорог, электростанций, газификации и водоснабжения».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом на общереспубликанском совещании по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

И.Алиев подчеркнул, что уровень газификации Азербайджана достиг 93%, и страна стала надежным поставщиком газа для Европы и мира в целом. Коснувшись вопроса продовольственной безопасности, президент заявил, что он является приоритетным.

«Что касается общих перспектив нашего экономического развития, то я высоко оцениваю эти перспективы. Экономика Азербайджана развивается. Основания говорить об этом нам дают итоги шести месяцев этого года. Выросли наша ненефтяная экономика, ненефтяная промышленность. Экспорт вырос на 36%, ненефтяной экспорт - на 27%. Экспорт в сельском хозяйстве вырос на более чем 40%. В течение шести месяцев мы смогли не только сохранить наши валютные резервы, но и в результате предпринятых мер, продуманной экономической политики, дополнительно привлекли 3 млрд долларов.

За первые шесть месяцев в Азербайджан вложены инвестиции на 5 миллиардов. Не случайно, что Всемирный экономический форум в Давосе удостоил экономику страны 37-го места за конкурентоспособность. Это первый показатель среди стран СНГ. Это просто проявление выполненной работы. Обеспечена макроэкономическая стабильность, курс маната стабилен.

По государственной линии в экономику страны вкладываются инвестиции. Частный сектор также подключился к процессу. Создается около 40 агропарков. В ближайшие один-два года продукция, которая будет производиться в этих агропарках, начнет поставляться на большие рынки, будет обеспечена внутренняя продовольственная безопасность. Одним словом, в Азербайджане успешно обеспечиваются вопросы снижения зависимости от импорта, обеспечения внутреннего спроса за счет внутреннего производства и расширения экспортных возможностей.

Уверен, что по результатам сегодняшнего совещания традиционные для нас сферы - шелководство, табаководство и фундуководство – также будут успешно развиваться, фермеры и сельские жители увидят большую пользу, в то же время наше государство еще больше усилится», - сказал президент Ильхам Алиев.

Н.О.

