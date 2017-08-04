В Азербайджане объявлен конкурс эстрадной песни среди композиторов (ВИДЕО)

2017-08-04 16:25 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане объявлен конкурс эстрадной песни среди композиторов, организованный телеканалом Mədəniyyət ("Культура") и Азербайджанским радио, сообщил Trend Life директор телеканала Mədəniyyət Рамиль Гасымов.

По словам директора телеканала, государством уделяется большое внимание и забота развитию культуры и сохранению национального наследия, наши достижения достойно представлены и пропагандируются в мире.

"Основные задачи конкурса – создание композиций в эстрадном жанре, выявление музыкальных сочинений, написанных современными композиторами и поддержка молодых талантов", - сказал Гасымов.

Как отметил Рамиль Гасымов, основная миссия азербайджанского телевидения – патриотическое воспитание и просвещение представителей молодежи, пропаганда высоких морально-нравственных ценностей, чувства любви к Родине и героизма во имя родной земли.

В рамках проектах будет отобрано 20 молодых людей, произведения композиторов будут представлены на телевидении и радио. На конкурсе эстрадной песни среди композиторов будут выбраны 20 показательных песен, затем будет дан старт проекту Odlar ölkəsi ("Страна огней").

Для участия в конкурсе необходимо отправить ноты сочинения, написанного в жанре эстрады и запись в исполнении певца в электроном формате до 25 сентября на электронный адрес Medeniyyettv@aztv.az

Победителям конкурса будет предоставлена денежная награда.

Телефоны для справок:

(012) 492 14 58

(012) 408 14 58

(050) 492 14 58

Информационная поддержка конкурса - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Джани Бабаева)