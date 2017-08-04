Определился соперник «Карабаха» – ЖЕРЕБЬЕВКА

2017-08-04 14:15 | www.oxu.az | 4

Сегодня прошла жеребьевка стадии плей-офф Лиги Чемпионов по футболу.

Как передает Oxu.Az, в церемонии жеребьевки в швейцарском Ньоне определился соперник «Карабаха».

Соперником агдамцев стал датский «Копенгаген».

Отметим, что первые матчи стадии плей-офф пройдут 15-16 августа, ответные – 22-23 августа.

Первый матч «Карабах» проведет дома.

Другие пары стадии плей-офф:

«Янг Бойз» (Швейцария) - ЦСКА (Москва, Россия)

АПОЭЛ (Кипр) – «Славия» (Чехия)

«Олимпиакос» (Греция) – «Риека» (Хорватия)

«Селтик» (Шотландия) – «Астана» (Казахстан)

«Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль) – «Марибор» (Словения)

«Истанбул ББ» (Турция) – «Севилья» (Испания)

«Наполи» (Италия) – «Ницца» (Франция)

«Хоффенхайм» (Германия) – «Ливерпуль» (Англия)

«Спортинг» (Португалия) – «Стяуа» (Румыния)

Э.Ш.