Определился соперник «Карабаха» – ЖЕРЕБЬЕВКА
2017-08-04 14:15 | www.oxu.az | 4
Сегодня прошла жеребьевка стадии плей-офф Лиги Чемпионов по футболу.
Как передает Oxu.Az, в церемонии жеребьевки в швейцарском Ньоне определился соперник «Карабаха».
Соперником агдамцев стал датский «Копенгаген».
Отметим, что первые матчи стадии плей-офф пройдут 15-16 августа, ответные – 22-23 августа.
Первый матч «Карабах» проведет дома.
Другие пары стадии плей-офф:
«Янг Бойз» (Швейцария) - ЦСКА (Москва, Россия)
АПОЭЛ (Кипр) – «Славия» (Чехия)
«Олимпиакос» (Греция) – «Риека» (Хорватия)
«Селтик» (Шотландия) – «Астана» (Казахстан)
«Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль) – «Марибор» (Словения)
«Истанбул ББ» (Турция) – «Севилья» (Испания)
«Наполи» (Италия) – «Ницца» (Франция)
«Хоффенхайм» (Германия) – «Ливерпуль» (Англия)
«Спортинг» (Португалия) – «Стяуа» (Румыния)
Э.Ш.