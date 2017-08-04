Боевики «Аш-Шабаб» захватили один из городов на юге Сомали

2017-08-04 14:25 | www.oxu.az | 4

Боевики радикальной группировки «Аш-Шабаб» захватили город на юге Сомали, после того, как из него вышли военные и миротворческие силы миссии Африканского союза (AMISOM), передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Речь идет о городе Лиго (Leego), расположенном в 130 километрах от столицы страны Могадишо.

Как сообщил один из жителей города, AMISOM и армия Сомали покинули территорию города в пятницу утром.

«В ту же минуту боевики «Аш-Шабаб» вошли в город. В городе сейчас тихо, боевики группировки находятся в каждой части города», - заявил собеседник агентства. В настоящее время не известно, по какой причине военные вышли из города.

В конце июля боевики «Аш-Шабаб» напали из засады на миротворческий конвой Африканского союза (AMISOM) в районе города Булмареер в 140 километрах к юго-западу от Могадишо. По данным Рейтер, боевики заявили, что в результате нападения погибли 39 военных миссии. Власти Сомали сообщили о 24 жертвах среди военных.

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб» («Движение молодых моджахедов»), имеющая тесные связи с международной террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в России). «Аш-Шабаб» ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.

И.Ф.