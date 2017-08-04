Европа может ускорить процесс финансирования проектов "Южный газовый коридор"

2017-08-04 17:10 | www.trend.az | 5

Эльмира Таривердиева

В связи с новыми санкциями, которые США вводят против России, Европа может ускорить процесс финансирования проектов "Южного газового коридора".

Как известно, новый закон США о санкциях против России затронет, в том числе и российский проект трубопровода "Северный поток-2".

Понятно, что с противодействием реализации этого российского проекта существует очевидная политическая подоплека. Дело в том, что в случае прокладки второй нитки «Северного потока», Россия получит больше 50 процентов газового рынка Европы благодаря строительству, что приведет к еще большей зависимости Европы от услуг одного поставщика на рынке.

При этом, в документе об ужесточении санкций, который лег на стол президента Трампа, проект "Южный газовый коридор", предусматривающий обеспечение Европы каспийским газом, не упоминается, несмотря на долевое участие в проекте "Шах Дениз" [является частью ЮГК] иранской и российской компаний.

"Южный газовый коридор" начинается с газового месторождения "Шахдениз", продолжается Южнокавказским трубопроводом, соединяющим Азербайджан с Грузией, и Трансанатолийским (TANAP) и Трансадриатическим трубопроводами (ТАР).

С одной стороны, возможно, США заинтересованы сами выйти на рынок ЕС со своим газом, естественно сжиженным, так как единственный приемлемый маршрут в Европу из США - это морской. Однако, для Европы более выгодным является каспийский газ, который должен пойти по "Южному газовому коридору" через территорию Турции.

А потому, Европа может ускорить процесс финансирования проектов "Южного газового коридора". Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) сегодня назначил дату утверждения кредита в размере 500 миллионов долларов на реализацию проекта TANAP. Кредит будет одобрен 18 октября 2017 года.

А это значит, что средства будут выделены, причем средства эти будут предоставлены ЗАО “Южному газовому коридору”.

Возможность финансирования проекта также рассматривает Европейский инвестиционный банк. В среду представитель банка сказал Trend, что в настоящее время оценка проекта еще продолжается.

«EIB не комментирует детали до завершения оценки проекта. Решение по финансированию проекта не может быть принято до завершения процедур "due diligence" (ряд мероприятий по формированию объективного представления об объекте инвестирования). Банк внимательно изучит все соответствующие вопросы в рамках этих процедур», - добавил он.

Сегодня очевидно, что санкции против России и Ирана могут подстегнуть Запад ускорить реализацию стратегически важного для него проекта "Южный газовый коридор", который поможет обеспечить энергетическую независимость и безопасность стран-членов Европейского союза.

Реализация проекта "Южный газовый коридор" изменит не только энергетическую карту мира, но и политическую, так как будет способствовать возникновению новой ситуации в обеспечении энергетической безопасности Европы и принесет немало дивидендов Азербайджану, который является первым поставщиком своего газа по этому важному маршруту.

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend