Евросоюз расширил санкции против России

2017-08-04 18:57 | www.apa.az | 4

Как передает АПА со ссылкой на «РИА Новости», об этом сообщил Совет ЕС.

«ЕС добавил трех российских граждан и три компании, вовлеченные в доставку газовых турбин в Крым, в список лиц, подпадающих под ограничительные меры в связи с действиями, подрывающими территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», - говорится в сообщении.

Под ограничения попали три компании и три российских гражданина, в том числе замминистра энергетики Андрей Черезов, глава департамента ведомства Евгений Грабчак, гендиректор «Технопромэкспорта» Сергей Топор-Гилка и компания «Интеравтоматика».

В Совете ЕС считают, что Черезов «разделяет ответственность за решение о доставке газовых турбин «Siemens» в Крым».

Напомним, в начале июля «Siemens» заявил, что четыре турбины, предназначенные для проекта в Тамани, незаконно поставили в Крым.