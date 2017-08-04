Подробности аварии с участием Galendewagen

2017-08-04 15:10 | www.oxu.az | 4

Авария, совершенная вчера на проспекте Гейдара Алиева внуком вице-премьера Али Гасанова Наилем Аллахвердиевым, стала причиной широких обсуждений в социальных сетях.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на virtualaz.org, по словам очевидцев происшествия, причиной аварии стало превышение скорости и обгон. Водитель автомобиля марки Mercedes Galendewagen устроил гонку с красным BMW.

Сообщается, что автомобили ехали с пляжа, и на проспекте Гейдара Алиева разогнались до 200-250 км в час. По словам очевидцев, во время аварии друг Н.Аллахвердиева в красном BMW с ругательствами разгонял людей с места гонки.

Глава пресс-службы Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов заявил, что затрудняется что-либо сказать по этому поводу:

«В соответствии с законодательством, если происходит какое-нибудь дорожно-транспортное происшествие, то в зависимости от его тяжести, оно рассматривается в управлении полиции по территории. Поэтому я затрудняюсь дать вам какую-либо информацию. В связи с запрашиваемым вами событием в Управлении полиции Наримановского района ведется расследование, и все подробности и сведения можно узнать у них. Я знаю только, что в результате аварии погиб пешеход Вагиф Асадов. Я потому это запомнил, что мы с ним тезки».

Напомним, что авария произошла вчера ночью. Н.Аллахвердиев в последний момент выбросился из горящего автомобиля и отделался лишь ожогами рук. В настоящее время он находится в одной из бакинских больниц.

Также отметим, что в социальных сетях имеются фотографии коллекции автомобилей Наиля Аллахвердиева. На одном из фото есть другой Mercedes Galendewagen белого цвета. В задней части автомобиля есть вмятина, что говорит о том, что Наиль не в первый раз попадает в аварию.

Э.Ш.

