Саакашвили без документов прилетел в Польшу – ВИДЕО

2017-08-04 15:17 | www.oxu.az | 3

Бывший одесский губернатор Михеил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, прилетел в Польшу, сообщает Oxu.Az со ссылкой korrespondent.net.

Саакашвили выступил на мероприятии, посвященном годовщине Варшавского восстания. Он говорил о сотрудничестве Грузии с Польшей, а также об Украине.

В пресс-службе бывшего президента Грузии обещают к концу дня объяснить, как Саакашвили без документов прибыл в Польшу, пишет Украинская правда.

Саакашвили получил гражданство Украины согласно указу президента Петра Порошенко 30 мая 2015 года. В тот же день глава украинского государства назначил Саакашвили главой Одесской ОГА.

Но 7 ноября 2016 года Саакашвили заявил об уходе с поста главы Одесской ОГА из-за того, что «устал от постоянного обмана и коррупции», а также пообещал «начать новый этап борьбы».

О лишении Саакашвили гражданства Украины стало известно 26 июля. Причиной прекращения гражданство называется то, что в документах он не указал заочный арест в Грузии.

СМИ узнали, что украинские власти известили США и другие страны, что все паспорта Саакашвили аннулированы.

И.Ф.