В первом полугодии манат укрепился к доллару США на 3,9%

2017-08-04 19:06 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА-Экономикс со ссылкой на обзор денежной политики Центробанка за январь-июнь 2017 года, если на конец 2016 года курс доллара США к манату составлял 1,7707 маната, а 01.02.17 достиг максимума - 1,9200 маната, то 26.05.17-01.06.17 опустился до минимальной отметки - 1,7020 маната. На конец первого полугодия манат укрепился к доллару США на 3,9%, средний курс доллара к манату в первом полугодии составил 1,74 маната.

В документе отмечается, что внедрение нового курсового режима позволяет сохранить резервы ЦБА на необходимом уровне: «На 30 июня 2017 года внешние валютные резервы ЦБА равны 4 964,1 млн. долларов, что значительно превышает принятые в международной практике нормы».