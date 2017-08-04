Провалившийся на экзамене учитель обвинил во всем муху

2017-08-04 15:30 | www.oxu.az | 3

Проблемы и недовольство учителей не заканчиваются ни на экзаменах, ни после них. Один из кандидатов, набравший 24 балла, пожаловался на муху. Видите ли, она не давала ему писать.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил завсектором министра образования Расим Мамедов.

По его словам, некоторые учителя на экзаменах не только показывают низкие результаты, но и ведут себя неподобающе:

«Педагоги не должны себя так вести. Представьте, человек на экзамене разговаривает с коллегой за перегородкой, берет у него номер, всеми способами мешает другим. Проносят телефон в экзаменационный зал. Таким образом они нарушают учебный процесс. Несмотря на запрет на пронос телефонов и других электронных устройств в экзаменационный зал, все хотят это сделать. Из-за этого 4 человека уже были выведены с экзамена. Сегодня мы были вынуждены посередине экзамена вывести кандидата, пойманного с телефоном и наушниками».

Н.О.

