В суд направлено ходатайство в связи с оправданием полковника МНБ

2017-08-04 19:12 | www.apa.az | 3

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное заседание по уголовному делу бывшего начальника контрразведывательного управления упраздненного МНБ, полковника Миразиза Аскерова.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева с защитной речью выступили адвокаты М.Аскерова. По их словам, М.Аскеров невиновен. Адвокаты призвали суд оправдать его

Выступивший на суде с последним словом М.Аскеров также попросил суд об оправдании.

Представитель потерпевшего Видади Азизова обратился с ходатайством о проведении повторного расследования. Суд ходатайство не удовлетворил.

На заседании произошел конфликт между матерью В.Азизова и Мубаризом Аскеровым. Мать В.Азизова сказала, что ее сын шехид. М.Аскеров в ответ заявил, что относится с уважением к шехидам, но у ее сына нет этого статуса. Между ними возник спор, после которого судья попросил женщину покинуть зал суда.



Суд удалился на совещание. Процесс продолжится 7 августа. Ожидается, что в этот день будет зачитан приговор.



Отметим, на прошлом заседании прокурор потребовал лишить М.Аскерова свободы сроком на 5 лет и лишить его права занимать руководящие должности в течение 2 лет.



Напомним, Миразиз Аскеров обвиняется в вымогательстве у потерпевших денег с применением угрозы и в других тяжких преступлениях.



В его отношении были выдвинуты обвинения по статьям 182.3.1, 182.3.2 (вымогательство, совершенное организованной группой, в целях получения имущества в крупном размере), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, неоднократно, в крупном размере, с применением угроз), 341.2.1 и 341.2.3 (злоупотребление властью, превышение или бездействие власти, совершенные группой лиц, совершенные с применением оружия, повлекшие тяжкие последствия) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.