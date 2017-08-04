СМИ: Соратник Путина находится в Тбилиси с тайным визитом

2017-08-04 15:35 | www.oxu.az | 3

Соратник Владимира Путина, и принявший членов «Альянса патриотов» в Москве, Артем Кавинов находится с секретным визитом в Тбилиси.

Как сообщает Oxu.Az, об этом передает информационная служба телеканала «Рустави 2».

Депутат от «Единой России», который был одним из участников встречи с грузинскими депутатами, проведенной недавно в Кремле, получил приглашение от членов «Альянса патриотов».

Информационная служба телеканала «Рустави 2» связалась с членом «Альянса патриотов» Адой Маршания и поинтересовалась, какой вопрос они обсудят с Артемом Кавиновым.

«Я считаю, вам не нужно это знать. У нас одна частная встреча, неформальная, и мы говорим обо всем, что происходит в мире. У меня нет времени говорить с вами», - сказала она.

Телекомпания также связалась с отцом Георгием Гурчиани, одним из тех, кто принимает российскую делегацию, и он подтвердил, что вчера Артем Кавинов приехал в Тбилиси вместе с несколькими священнослужителями, и поздравил патриарха с Днем Ангела Илиаоба.

Напомним, что ранее глава комитета Государственной Думы России по странам СНГ Леонид Калашников в интервью Front News International заявил, что в Грузию направится их «депутат по линии церкви» и будет налаживать контакты.

«У меня пока туда едет депутат по линии церкви, с группой, которые бы начали создавать встречу неформальную, а дальше она будет пополняться новыми членами», - заявлял он.

Н.О.