Компания «Южный газовый коридор» получила полмиллиарда долларов

2017-08-04 15:40 | www.oxu.az | 3

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 18 октября 2017 года рассмотрит выделение кредита в размере 500 миллионов долларов на реализацию проекта Трансанатолийского трубопровода (TANAP).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, эти средства будут предоставлены ЗАО «Южному газовому коридору».

Общая стоимость проекта TANAP составляет 8,6 миллиарда долларов. Для финансирования проекта уже выделены кредиты со стороны Всемирного банка (800 миллионов долларов) и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (600 миллионов долларов). Возможность финансирования проекта также рассматривает Европейский инвестиционный банк.

Э.Ш.

