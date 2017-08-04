AZAL призывает покупать авиабилеты только у доверенных партнеров авиакомпании

2017-08-04 18:19 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В последнее время со стороны авиакомпании ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) были зафиксированы и пресечены попытки продажи авиабилетов с украденных кредитных карт, говорится в сообщении компании.

Мошенники под видом скидки предлагали клиентам сделку и через украденные карты покупали авиабилеты авиакомпании.

AZAL призывает пассажиров приобретать авиабилеты только у доверенных официальных партнеров авиакомпании либо напрямую через сайт авиакомпании.

Список агентств, имеющих официальное право продаж билетов на авиаперевозки AZAL на территории Азербайджана представлен на официальном сайте авиакомпании: https://www.azal.az/ru/article/31082015