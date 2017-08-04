Состоялась жеребьевка Лиги Европы
2017-08-04 15:46 | www.oxu.az | 3
Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки стадии плей-офф Лиги Европы по футболу.
Как передает Oxu.Az, имеющий немало болельщиков в Азербайджане стамбульский «Фенербахче» сыграет с македонским «Вардаром».
Первые встречи пройдут 17 августа, ответные – 24 августа.
Представляем вам все пары на этой стадии:
«Црвена Звезда» (Сербия) – «Краснодар» (Россия)
«Утрехт» (Нидерланды) – «Зенит» (Россия)
«Шкендия» (Македония) – «Милан» (Италия)
«Панатинаикос» (Греция) – «Атлетик» (Испания)
«Осиек» (Хорватия) – «Аустрия» (Австрия)
«Аполлон» (Кипр) – «Митьюланд» (Дания)
«Брюгге» (Бельгия) – АЕК (Греция)
«Эвертон» (Англия) – «Хайдук» (Хорватия)
«Хабнарфьордюр» (Исландия) – «Брага» (Португалия)
«Маритиму» (Португалия) – «Динамо» К (Украина)
«Виторул» (Португалия) – «Зальцбург» (Австрия)
«Вардар» (Македония) – «Фенербахче» (Турция)
«Домжале» (Словения) – «Марсель» (Франция)
«Аякс» (Нидерланды) – «Русенборг» (Норвегия)
«Партизан» (Сербия) – «Видеотон» (Венгрия)
«Динамо» (Хорватия) – «Скендербеу» (Албания)
«Виктория» (Чехия) – АЕК (Кипр)
«Лудогорец» (Болгария) – «Судува» (Литва)
«Альтах» (Австрия) – «Маккаби» Тель-Авив (Израиль)
ПАОК (Греция) – «Эстерсунд» (Швеция)
БАТЭ (Белоруссия) – «Александрия» (Украина)
«Легия» (Польша) – «Шериф» (Молдавия)
Э.Ш.
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