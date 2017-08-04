Состоялась жеребьевка Лиги Европы

2017-08-04 15:46 | www.oxu.az | 3

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки стадии плей-офф Лиги Европы по футболу.

Как передает Oxu.Az, имеющий немало болельщиков в Азербайджане стамбульский «Фенербахче» сыграет с македонским «Вардаром».

Первые встречи пройдут 17 августа, ответные – 24 августа.

Представляем вам все пары на этой стадии:

«Црвена Звезда» (Сербия) – «Краснодар» (Россия)

«Утрехт» (Нидерланды) – «Зенит» (Россия)

«Шкендия» (Македония) – «Милан» (Италия)

«Панатинаикос» (Греция) – «Атлетик» (Испания)

«Осиек» (Хорватия) – «Аустрия» (Австрия)

«Аполлон» (Кипр) – «Митьюланд» (Дания)

«Брюгге» (Бельгия) – АЕК (Греция)

«Эвертон» (Англия) – «Хайдук» (Хорватия)

«Хабнарфьордюр» (Исландия) – «Брага» (Португалия)

«Маритиму» (Португалия) – «Динамо» К (Украина)

«Виторул» (Португалия) – «Зальцбург» (Австрия)

«Вардар» (Македония) – «Фенербахче» (Турция)

«Домжале» (Словения) – «Марсель» (Франция)

«Аякс» (Нидерланды) – «Русенборг» (Норвегия)

«Партизан» (Сербия) – «Видеотон» (Венгрия)

«Динамо» (Хорватия) – «Скендербеу» (Албания)

«Виктория» (Чехия) – АЕК (Кипр)

«Лудогорец» (Болгария) – «Судува» (Литва)

«Альтах» (Австрия) – «Маккаби» Тель-Авив (Израиль)

ПАОК (Греция) – «Эстерсунд» (Швеция)

БАТЭ (Белоруссия) – «Александрия» (Украина)

«Легия» (Польша) – «Шериф» (Молдавия)

Э.Ш.

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