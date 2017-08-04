Оскар Писториус из тюрьмы доставлен в больницу – ФОТО

2017-08-04 15:51 | www.oxu.az | 6

30-летний Оскар Писториус, отбывающий шестилетний срок за убийство своей подруги Ривы Стинкамп, в четверг, 3 августа, был доставлен в больницу, находящуюся за пределами места заключения. По некоторым данным, легкоатлет-паралимпиец жаловался на боли в груди и обращался за помощью к тюремным медикам. Однако официальный представитель тюрьмы не подтвердил часть информации.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

«Мы не можем подтвердить, что преступник Оскар Писториус страдал от боли в груди. Утром он был доставлен в медицинское учреждение за пределами тюрьмы для обследования и сегодня же вернется обратно», - прокомментировал ситуацию официальный источник.

Один из членов семьи Оскара Писториуса заявил журналистам, что у спортсмена «все в порядке».

Напомним, бегун на короткие дистанции из ЮАР с ампутацией конечностей обеих ног, ставший шестикратным чемпионом летних Паралимпийских игр в июле 2016 года был приговорен к шести годам тюрьмы за убийство своей подруги 14 февраля 2013 года. Рива Стинкамп погибла в доме Писториуса от выстрелов, сделанных через дверь ванной комнаты, в которой девушка находилась. Легкоатлет утверждал, что принял Риву за грабителя.

В августе прошлого года Писториус в тюрьме лечился от травмы запястья, из-за чего возникли слухи о его попытке самоубийства, но брат спортсмена развеял их и сообщил, что Оскар «поскользнулся в своей камере».

A.C.

