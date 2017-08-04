Президент Ильхам Алиев: Азербайджанское государство регулярно выделяет огромные средства, инвестирует в развитие сельского хозяйства

2017-08-04 18:44 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское государство регулярно выделяет огромные средства, вкладывает инвестиции в развитие сельского хозяйства. Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в пятницу во время заключительной речи на республиканском совещании по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства в Гахе.

Президент Азербайджана отметил, что реализуемые сегодня инфраструктурные проекты, которые будут осуществляться и в последующие годы, служат, в том числе и развитию сельского хозяйства.

«Мы очень серьезно заняты строительством дорог. В этом году, получившие условное название «40 дорожных проектов» на самом деле охватывают свыше 200 сел, и они также служат развитию сельского хозяйства. Это не только приносит удобство людям, но и создает условия для того, чтобы фермеры, сельские жители поставляли на рынки свою продукцию. Поэтому я дал указание, чтобы со следующего года этой сфере выделялось больше средств, в том числе были определены приоритеты по численности населенных пунктов, проживаемого там населения и близости посевных площадей. Строительство дорог должно сыграть свою роль в развитии сельского хозяйства», - подчеркнул глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что другие инфраструктурные проекты также служат развитию сельского хозяйства. «Если не будет электроснабжения, водоснабжения, то никто и нигде не вложит инвестиций. Поэтому для развития сельского хозяйства проводится очень большая работа. Как я уже отметил, фермеры освобождены от всех налогов. В страну, в особенности за последние годы, закупается и привозится самая современная техника. В этом году в нашу страну будет поставлено 10 тысяч единиц техники. Из них в течение года уже завезено семь тысяч единиц. Азербайджанское государство выделяет на эти цели 100 миллионов долларов, а затем путем лизинга на льготных условиях предоставляет их фермерам, чтобы они пользовались этой техникой», - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что недавно министр сельского хозяйства информировал о том, что Азербайджан практически обеспечил себя сельскохозяйственной техникой.

«Конечно же, в последующие годы будет закупаться новая техника. Но нам удалось устранить основную трудность. Выдаются субсидии, в том числе, для развития обсуждаемых сегодня сфер. Они имеют очень большое значение. На льготных условиях выдаются удобрения, топливо. Предпринимателям на льготных условиях выдаются кредиты на уровне 2 миллиардов манатов, большая часть которых направляется в села для облегчения работы фермеров. Предпринимателям предоставляются методические советы, чтобы они еще лучше организовывали свою работу. То есть, трудно поверить, что в какой-либо другой стране проводилась работа, сколько осуществляется для развития сельского хозяйства, предпринимательства в Азербайджане. Может и есть, я не слышал. Самые лучшие условия созданы в Азербайджане, и за счет этого нам удалось добиться социально-экономического развития регионов», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Глава государства сказал: «Уверен, что итоги сегодняшнего совещания будут очень положительны. Уверен, что все данные мною поручения будут выполнены. И частный сектор, фермеры, сельские жители, конечно же, сыграют активную роль в этом деле. Государственные структуры – министерство экономики, министерство сельского хозяйства, министерство экологии и природных ресурсов, ОАО « Мелиорация и водное хозяйство» будут руководить всей этой работой. Общее руководство над этой работой будет вестись со стороны Администрации Президента», - добавил глава государства.