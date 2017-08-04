Президент: «Внутренний рынок не должен зависеть от импорта, чтобы валюта не уходила из страны»

2017-08-04 19:40 | www.apa.az | 6

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом на общереспубликанском совещании по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По его словам, на сегодня в стране потребляется 10 млрд. сигарет, производится же в стране всего 1 млрд. 600 млн. То есть, 9 млрд. сигарет импортируется в Азербайджан, в связи с чем из страны уходит валюта на 150 млн. долларов. «Внутренний рынок не должен зависеть от импорта, чтобы валюта не уходила из страны».

Президент отметил необходимость усиления мощности фабрик по производству сигарет и создания новых фабрик по новым технологиям. «До 2021 года посевные площади под табак надо расширить с 3200 га до 6 тыс. га. Если получить с этих площадей 2 тонны урожая, то Азербайджан сможет производить ежегодно 12 тыс. тонн сухого табака. В связи с этим будет принята Госпрограмма по развитию табаководства».